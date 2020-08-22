Новости Таллиннского зоопарка: на грядущей неделе будет происходить много чего интересного!

С девяти утра до позднего вечера будет происходить много чего интересного.

С полудня до шести часов вечера ждем вас в ”лавках открытий” около белых медведей, носорогов и слонов, леопарда, енота-полоскуна и норки, макак, тюленей и львов, а также бизонов, верблюдов и куланов. Специалисты по экологическому образованию Таллиннского зоопарка расскажут о его жителях, также можно будет потрогать мех, зубы, рога, рассмотреть черепа.

В информации ”Умных зоопарков”, или SmartZoos, дадут совет, как при помощи смартфона или планшета пройти тропами открытий зоопарка. Чтобы самостоятельно рассмотреть выставку под открытым небом в лесу Вескиметс, следует захватить с собой книгу-дневник ”Познавательная книга для всей семьи. В лесу Вескиметс и в других местах”. В ней — множество различных интересных игровых заданий.

Также в этот день будут присутствовать и хорошие партнеры зоопарка; можно увидеть интересные выставки и записаться в кружки по интересам Школы природы.

В фейсбуке зоопарка проходит виртуальный аукцион. Весной, во время веб-трансляций, художница и работница, ухаживающая за норками, Кадри Роози писала картины, на которых изображены животные Таллиннского зоопарка. Доход от аукциона будет направлен в Фонд по защите исчезающих видов при Таллиннском зоопарке. Приобретая картины, вы сможете поддержать манула и суматранского носорога в природе. Также по желанию каждый посетитель зоопарка может поддержать эти виды животных 1 евро при покупке билета.

Образованием в сфере природы в зоопарке занимаются уже на протяжении долгого времени. В этом году исполнилось 40 лет непрерывной деятельности кружков по интересам; встречи возобновились в 1980 году, когда зоопарк находился ещё на улице Мяэкальда. Годами действовали кружки любителей животных, теперь же они превратились в целую Школу природы при Таллиннском зоопарке. В ней — несколько кружков по интересам, все они так или иначе связаны с природой. Приглашаем к участию в Дне экологического образования также и всех участников кружков любителей природы и животных — и старых, и новых.