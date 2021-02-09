09.02.2021, 14:50

Новорожденным ввели вакцину, которая могла быть испорчена. Родители узнали об этом только из газеты

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Новорожденным ввели вакцину, которая могла быть испорчена. Родители узнали об этом только из газеты
Foto: Annika Haas

Женщина, родившая весной прошлого года в Клинике Тартуского университета ребенка, узнала из статьи из газеты что ее ребенку вкололи вакцину, которая могла быть испорчена.

Õhtuleht писал, что в апреле 2019 года сотрудник родильного отделения Клиники Тартуского университета обнаружил, что у предназначенного для хранения вакцин холодильника на дверце мигает лампочка, а сам шкаф внутри подозрительно теплый.

Однако этот сотрудник не остановил вакцинацию и не списал вакцины. Вместо этого вакцины из теплого холодильника в течение двух дней ввели 17 новорожденным.

"В группе апрельских детей в Facebook поделились статьей Õhtuleht и оттуда я узнала, что произошло вот такое. Из статьи я узнала, что вакцины были введены 7 и 8 апреля. В нашем паспорте вакцинации тоже указано 7 апреля", — говорит мать маленького ребенка.

По ее словам, с ней не связывалась клиника и не разъяснила ситуацию. "Сами по себе в группе никто не знает, чтобы с их ребенком было что-то не так, но на всякий случай я хочу спросить совета у семейного врача", — добавила женщина.

Õhtuleht указал на то, что клиника незамедлительно не сообщила об инциденте в Департамент здоровья, а сделала это лишь два дня спустя, 9 апреля. Департамент инициировал в отношении клиники производство, посчитав, что родителей детей нужно оповестить об этом в тот же день. Однако это не было сделано до сих пор.

"Так как вакцина не испортилась, не было необходимости и в оповещении родителей!, — пояснил руководитель родильного отделения Клиники Тартуского университета свою позицию Õhtuleht.

Департамент здоровья и Клиника Тартуского университета до сих пор не прокомментировали инцидент.

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