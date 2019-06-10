10.06.2019, 10:32

Новоиспеченный председатель соцдемов Саар объявил о готовности партии войти в правительство

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rus.delfi.ee
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Sotside üldkogu 09.06.19
Sotside üldkogu 09.06.19Foto: Argo Ingver

Избранный накануне новым председателем Социал-демократической партии Индрек Саар заявил о готовности соцдемов взять на себя ответственность в правительстве.

В интервью "Актуальной камере" Саар не стал делать прогнозов относительного того, как долго проработает нынешнее правительство, но отметил, что сотрудничество между входящими в коалицию партиями не самое гладкое, передает rus.err.ee.

По словам Саара, соцдемы в любом случае готовы к вхождению в правительство.

Новый председатель партии также пообещал, что соцдемы будут заботиться об всех группах эстонского общества.

"Мы определенно хотим предложить всему народу Эстонии уверенность в том, что социал-демократы заботятся обо всех людях и что после этого неспокойного времени в эстонской политике, которое мы сейчас наблюдаем, Эстония продолжит открытый, демократический курс, в котором заботятся обо всех членах общества, где общество не ломается и не вступает в конфликт", — рассказал Индрек Саар.

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