Новоиспеченный председатель соцдемов Саар объявил о готовности партии войти в правительство

В интервью "Актуальной камере" Саар не стал делать прогнозов относительного того, как долго проработает нынешнее правительство, но отметил, что сотрудничество между входящими в коалицию партиями не самое гладкое, передает rus.err.ee.

По словам Саара, соцдемы в любом случае готовы к вхождению в правительство.

Новый председатель партии также пообещал, что соцдемы будут заботиться об всех группах эстонского общества.

"Мы определенно хотим предложить всему народу Эстонии уверенность в том, что социал-демократы заботятся обо всех людях и что после этого неспокойного времени в эстонской политике, которое мы сейчас наблюдаем, Эстония продолжит открытый, демократический курс, в котором заботятся обо всех членах общества, где общество не ломается и не вступает в конфликт", — рассказал Индрек Саар.