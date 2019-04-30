Новоиспеченные министры приостановили депутатские полномочия в Таллиннском горсобрании

В связи с заступлением на министерские посты на время исполнения обязанностей члена правительства Эстонской Республики приостановлены депутатские полномочия Таави Ааса, Яака Ааба и Райво Аэга, а также его первого замещающего депутата Рийны Солман. Вместо них депутатами городского собрания названы Игорь Кравченко, Эрки Сависаар и Кайдо Кукк.

Депутатские полномочия Свена Миксера и Индрека Саара в городском собрании приостановлены до 1 октября. Замещающими депутатами продолжат работу в горсобрании Анто Лийват и Кади Пярнитс.

Одновременно восстановлены депутатские полномочия в городском собрании Вальмара Кийслера.