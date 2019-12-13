13.12.2019, 14:20
Новогодний салют в Пярну отменяется: город решил "не пускать в воздух тысячи евро"
Мэрия Пярну решила в этом году отказаться от новогоднего салюта.
Мэрия Пярну решила в этом году отказаться от новогоднего салюта.
Мэр города Ромек Косенкраниус сказал, что вместо того, чтобы пустить в воздух тысячи евро, было решено направить эти средства на световое украшение города.
Также отказ от запуска фейерверков поможет сохранить экологию и повысит безопасность.
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