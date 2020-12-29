Новогодние фейерверки в Таллинне состоятся

Мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал горожан соблюдать требуемую дистанцию и избегать больших скоплений людей.

”Жители шести районов города смогут понаблюдать за праздничным фейерверком вблизи дома или даже из своего окна, — отметил Кылварт. — Таким образом мы попытаемся избежать больших скоплений людей. Муниципальная полиция и охранные фирмы будут сотрудничать с полицией, напоминая горожанам о правилах безопасности”.

По словам мэра, проведением серии салютов на разных площадках город намерен предложить альтернативу скоплениям празднующих, где никто не заботится о соблюдении мер безопасности.

Новогодние фейерверки состоятся в Хааберсти возле пруда Вяйке-Ыйсмяэ, в Ласнамяэ неподалеку от площадки Линдакиви и в парке Тондилоо, в центре города возле Рейди теэ, в Пыхья-Таллинне на пляже Штромки, в Мустамяэ — в парке Мянни, а в Пирита праздничный фейерверк будет запущен с телебашни.

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