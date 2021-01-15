Новогодние елки жителей Кристийне станут экологически чистой энергией

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что сбор отслуживших новогодних елок стал доброй традицией, а жители уже прекрасно знают, что в контейнеры с бытовым мусором елки выбрасывать нельзя. ”Мы идем навстречу нашим жителям в этом вопросе, и в этом году вновь обеспечиваем возможность избавиться от елок. Но на этот раз, в отличие от прошлых лет, собранные деревья не будут сжигаться в ходе публичного мероприятия, а их направят на таллиннские теплоэлектростанции, где они внесут свой вклад в развитие экономики столицы по направлению к климатической нейтральности. Это, несомненно, намного более дружелюбный к природе способ утилизации, который в то же время поможет нам достичь целей в сфере экологии и защиты окружающей среды”, — сказал Рийбе.

”Просим вас не бросать использованные ёлки возле мусорных контейнеров, но помочь превратить их в новую ценность. На электростанциях Utilitas они станут источником ”зеленой” энергии, которая осветит и согреет наши дома. Кампания по сбору деревьев длится две недели, и мы напоминаем, что важно, чтобы оставленные в пунктах сбора ёлки были очищены от украшений, не имели подставок и пластиковой упаковки”, — отметил старейшина Кристийне.

С 6 по 20 января в районе Кристийне открыты десять специально отмеченных пунктов по сбору ёлок:

• ул.Энергия, 6c

• ул.Эндла, 51a

• ул.Кирси, 3a

• ул.Котка, 14a

• ул.Кулднока, 12a

• Нымме теэ, 52 (выходящая на ул.Тюве часть парка Ряэгу)

• Палдиское шоссе, 65b

• ул.Сеэби, 34

• ул.Сыстра, 1a

• ул.Винди, 18b