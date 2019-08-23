Новое столичное общественное начинание набирает обороты

Кландорф подчеркнул, что такие общественные начинания, это, прежде всего, социальный проект. Забота о садах проходит на добровольных началах, чтобы пообщаться с соседями и восстановить контакт с природой. Он также похвалил учителей и родителей, которые находят время заниматься огородничеством.

Сегодня представители города посетили четыре городских сада: в Кесклинне по адресу Вяйке-Америка, 4, в Пыхья-Таллинне на улице Марати, 5, в Ласнамяэ сад Лаагна на Выру, 11, а также учебный сад при детском саде Кихну по адресу Кихну, 1.

Деятельность Таллинна в области городского садоводства — это продолжение состоявшегося в 2016 году сбора идей, в рамках которого выбрали 11 стратегических идей, среди них — городское сельское хозяйство.

Первые шаги были сделаны в 2017 году, когда были картографированы возможные места расположения садов и заинтересованные в участии горожане. На основании этих данных были розданы ящики для посадки растений, и совместно с MTÜ Rabarber состоялась пробная посадка сада.