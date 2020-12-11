Новое решение Таллинна: ученики начальных классов при необходимости могут посещать школу

”Поскольку у многих родителей учеников начальной школы из-за работы нет возможности остаться дома с ребенком, нуждающимся в помощи дома и с учебой, столичные муниципальные школы готовы, при необходимости, предложить их детям возможность проводить часть времени в группе продленного дня, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Такая возможность ориентирована прежде всего на родителей, которые не могут работать удаленно, остаться в предрождественскую неделю дома или взять отпуск. В группе продленного дня детей займут творческими или другими заданиями с момента начала школьного дня (с 8.00 или с 9.00 — в зависимости от школы) и до 14.00”.

Накануне состоялась встреча мэра Михаила Кылварта и вице-мэра Вадима Белобровцева с руководителями столичных школ, чтобы обсудить различные возможности организации учебного процесса в ситуации, когда крайне важно ограничить количество контактов как среди детей, так и взрослых. Стороны пришли к совместному решению, что ученики гимназической ступени будут до конца четверти учиться дистанционно, как это происходит и сейчас, а основная школа на неделю перейдет на творческое обучение в домашних условиях. Дети получат продуктовые наборы со школьными обедами на одну неделю. Подробную информацию об этом дадут школы.

Неделя творческого обучения в основной школе, в том числе и в начальных классах, начнется 14 декабря и продлится до начала каникул. Решение не распространяется на школы для учеников с особыми образовательными потребностями — там учебная работа будет проходить в обычном режиме.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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