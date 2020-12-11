Новое решение Таллинна: ученики начальных классов могут учиться контактно

Это уже третье решение столичных властей на эту тему за последние три дня: сначала школьники должны были уйти на каникулы на неделю раньше, затем решили все-таки продолжить учебу в дистанционном режиме, а теперь решено ученикам младших классов дать возможность ходить в школу, пишет RusERR.

"К сожалению, решение правительства было более чем спонтанным. Плюс в течение двух дней были очень противоречивые сигналы. Поэтому мы видим, что некоторые родители просто не в состоянии к следующей неделе найти возможности решения проблемы распределения времени для своих детей. То есть найти им занятия и найти тех, кто находился бы с ними в течение дня. Многим людям просто не удастся договориться с работодателем", — сказал Михаил Кылварт в интервью радионовостям ERR.

"Поэтому мы еще раз обсудили ситуацию с директорами школ и решили предложить тем родителям, которые не смогут найти для детей занятия, все-таки приводить их в школу. Школа будет находить для них занятия — с 8:00 до 14:00. Естественно, будет решен вопрос с питанием. Такое вот оперативное решение. Хотя оно формально противоречит решению правительства, мы считаем его правильным", — добавил Кылварт.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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