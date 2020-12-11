Новое решение Таллинна по школам: ученики начальных классов могут учиться контактно

Это уже третье решение столичных властей на эту тему за последние три дня. Сначала школьники должны были уйти на каникулы на неделю раньше, затем решили все-таки продолжить учебу в дистанционном режиме. Теперь же решено ученикам младших классов дать возможность ходить в школу, пишет RusERR.

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