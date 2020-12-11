11.12.2020, 16:19

Новое решение Таллинна по школам: ученики начальных классов могут учиться контактно

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Linnavalitsuse pressikonverents
Linnavalitsuse pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что принято решение, позволяющее с 14 декабря ученикам младших классов (с 1-го по 3-й) приходить в школу.

Это уже третье решение столичных властей на эту тему за последние три дня. Сначала школьники должны были уйти на каникулы на неделю раньше, затем решили все-таки продолжить учебу в дистанционном режиме. Теперь же решено ученикам младших классов дать возможность ходить в школу, пишет RusERR.

Новость будет дополнена.

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