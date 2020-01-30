Новое расследование по парому "Эстония": правительство подождет заключения экспертов(9)
Правительство обсудило сегодня на кабинетном совещании, стоит ли инициировать новое расследование причин гибели парома "Эстония".
Правительство обсудило сегодня на кабинетном совещании, стоит ли инициировать новое расследование причин гибели парома "Эстония".
В результате пришли к решению, что министр юстиции создаст для ответа на ходатайство пассажиров и близких погибших рабочую группу экспертов, которая к концу марта представит отчет о дальнейших возможных действиях.
"Гибель парома "Эстония" — это крупнейшая катастрофа в мирное время на Балтийском море, в которой погибли 852 человека из 17 стран, — сказал министр юстиции Эстонии Райво Аэг. — Родственники жертв катастрофы ходатайствовали перед правительством Эстонии о новом расследовании гибели "Эстонии", и перед тем как им ответить мы хотим получить от наших лучших экспертов оценку возможности нового расследования и связанного с ним обстоятельств".
Напомним, что 24 октября прошлого года административный суд вынес решение по жалобе близких погибших на "Эстонии", в которой они просили эстонское государство инициировать новое расследование гибели парома. Суд отметил, что правительство не ответило на ходатайство близких в соответствии с требованиями закона и не приняло позицию в этом вопросе.
Руководить рабочей группой экспертов будет канцлер Минюста, в нее войдут представители МИДа, Минэкономики, МВД и эксперты в соответствующих областях.
Правительство поручило также министру юстиции Райво Аэгу от имени правительства ответить ходатайствующим о новом расследовании о принятом решении.
Паром Эстония затонул 28 сентября 1994 года, совершая рейс по маршруту Таллинн — Стокгольм.
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