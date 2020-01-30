Новое расследование по парому "Эстония": правительство подождет заключения экспертов

В результате пришли к решению, что министр юстиции создаст для ответа на ходатайство пассажиров и близких погибших рабочую группу экспертов, которая к концу марта представит отчет о дальнейших возможных действиях.

"Гибель парома "Эстония" — это крупнейшая катастрофа в мирное время на Балтийском море, в которой погибли 852 человека из 17 стран, — сказал министр юстиции Эстонии Райво Аэг. — Родственники жертв катастрофы ходатайствовали перед правительством Эстонии о новом расследовании гибели "Эстонии", и перед тем как им ответить мы хотим получить от наших лучших экспертов оценку возможности нового расследования и связанного с ним обстоятельств".

Напомним, что 24 октября прошлого года административный суд вынес решение по жалобе близких погибших на "Эстонии", в которой они просили эстонское государство инициировать новое расследование гибели парома. Суд отметил, что правительство не ответило на ходатайство близких в соответствии с требованиями закона и не приняло позицию в этом вопросе.

Руководить рабочей группой экспертов будет канцлер Минюста, в нее войдут представители МИДа, Минэкономики, МВД и эксперты в соответствующих областях.

Правительство поручило также министру юстиции Райво Аэгу от имени правительства ответить ходатайствующим о новом расследовании о принятом решении.