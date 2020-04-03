Новое распоряжение Ратаса: с субботы магазины и залы обслуживания должны ограничивать число клиентов

Целью ограничений является уменьшить вероятность заражения COVID-19 в торговых залах и помещениях точек обслуживания.

Важное изменение заключается в том, что теперь торговцы должны на основании площади торгового зала или помещения для обслуживания клиентов рассчитать, сколько клиентов может одновременно находиться в их магазине, чтобы соблюдалось правило 2+2. Магазины, почтовые конторы, аптеки и предприятия обслуживания должны обеспечить и то, чтобы люди, ждущие за дверями, также соблюдали правило 2+2 и не создавали очередей, где покупатели стоят более близко друг к другу. Согласно правилу, в магазин желательно ходить по одному или вдвоем, держать от других клиентов на расстоянии не менее двух метров.

Для предотвращения дальнейшего распространения вируса вводится правило, что в торговом зале или помещении для обслуживания клиентов необходимо обеспечить наличие средств дезинфекции. В противном случае покупатели не могут находиться в магазине.

Распоряжение меняет правила расположения средств дезинфекции, которые сейчас должны быть доступны у входа в магазин. В дальнейшем владелец магазина может расположить средства дезинфекции там, где они больше всего необходимы. Важно ясно оповестить клиентов о том, где находятся средства дезинфекции. В противном случае клиенты не могут входить в торговый зал.

Вышеперечисленные меры действуют вплоть до изменения распоряжения, а их необходимость будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.