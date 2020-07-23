Новое дыхание или начало конца? Члены Isamaa создали внутрипартийное объединение "правых"

Автор идеи Кайдо Кукк при этом отмечает, что цели развалить партию они перед собой не ставят.

”Целью членского объединения является отстаивание прозападных ценностей и борьба с радикализмом в эстонской политике”,- написано в сообщении.

”Объединение правых считает, что Эстония должна являться успешным государством с открытой экономикой, где большую ответственность несут сами люди. Государство не должно при малейшей возможности вмешиваться и учить предпринимателей работать, а людей жить”, — пояснил Кукк.

Также объединение обнародовало манифест, в котором помимо прочего говорит, что умное государство поддерживает умную миграцию и что ни в коем случае нельзя бездумно разрушать парламентаризм.

В объединение входят как малоизвестные члены партии, так и опытные деятели, например, Сийм Кийслер, Михаил Лотман, Андрес Лайск, Прийду Пярна, сам Кайдо Кукк и другие.

Кукк заверяет, что отделяться от партии никто не намерен. ”Отделение — неправильное слово. Мы просто хотим дополнить политику нашей партии, привнести новое дыхание”, — сказал он Delfi.