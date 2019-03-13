13.03.2019, 21:15

Новобранцы примут присягу в парке Юрьевой ночи

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Pioneeripataljoni ajateenijad harjutavad tõketest läbipääsude rajamist
Pioneeripataljoni ajateenijad harjutavad tõketest läbipääsude rajamistFoto: Randolf Reiljan

В пятницу, 15 марта в парке Юрьевой ночи на торжественной церемонии принятия воинской присяги примут участие 168 молодых призывников Караульного батальона, в том числе и одна девушка. Начало церемонии в 11 часов.

Торжественная церемония принятия военной присяги молодыми людьми традиционно пройдет в парке Юрьевой ночи в Ласнамяэ. В этот день слова присяги произнесут 168 солдат-новобранцев, начавших свою службу 3 января.

Солдат поприветствуют командующий Караульным батальоном, сотрудники штаба Караульного батальона, военно-морской Каплан, представители других частей, а так же близкие призывников. В церемонии примет участие оркестр Сил обороны.

Мероприятие организовано Караульным батальоном в сотрудничестве с управой Ласнамяэ и НКО "Парк Юрьевой ночи".

Приглашаем всех жителей принять участие в торжественной церемонии.

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