Новобранцы примут присягу в парке Юрьевой ночи

Торжественная церемония принятия военной присяги молодыми людьми традиционно пройдет в парке Юрьевой ночи в Ласнамяэ. В этот день слова присяги произнесут 168 солдат-новобранцев, начавших свою службу 3 января.

Солдат поприветствуют командующий Караульным батальоном, сотрудники штаба Караульного батальона, военно-морской Каплан, представители других частей, а так же близкие призывников. В церемонии примет участие оркестр Сил обороны.

Мероприятие организовано Караульным батальоном в сотрудничестве с управой Ласнамяэ и НКО "Парк Юрьевой ночи".

Приглашаем всех жителей принять участие в торжественной церемонии.