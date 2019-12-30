Новая жизнь старых фабрик Эстонии. Как раньше выглядели хипстерские кварталы Таллинна
Портал RusDelfi начинает публикацию сюжетов еженедельной программы "Балтия" канала "Настоящее время". Мы стартуем с материала Артура Тюленева — о новой архитектуре старинной столицы Эстонии - наших любимых хипстерских местах, которые когда-то были заводами и обеспечивали продукцией сначала Российскую империю, потом первую Эстонскую республику, а потом и Советский Союз.
Стало известно, насколько увеличится плата за ЖКУ в РБ
Кем оказались родители Греты Тунберг
Стали известны подробности гибели прикованной к кровати девушки
Ученые создали модифицированный уголь для очистки воды от железа