30.12.2019, 20:01

Новая жизнь старых фабрик Эстонии. Как раньше выглядели хипстерские кварталы Таллинна


Артур Тюленев
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Так выглядел Роттерманни 15 лет назад
Так выглядел Роттерманни 15 лет назадFoto: Tiit Blaat

Портал RusDelfi начинает публикацию сюжетов еженедельной программы "Балтия" канала "Настоящее время". Мы стартуем с материала Артура Тюленева — о новой архитектуре старинной столицы Эстонии - наших любимых хипстерских местах, которые когда-то были заводами и обеспечивали продукцией сначала Российскую империю, потом первую Эстонскую республику, а потом и Советский Союз.

”Как слабость превратить в силу?” — это такой расхожий фразеологизм, мы его теперь слышим из всех ютубов, когда очередной популярный коуч учит нас жизни. Меж тем, слабость действительно можно превратить в силу. Если включить голову. Как это сделали молодые и талантливые эстонские архитекторы.

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