Новая жизнь старых фабрик Эстонии. Как раньше выглядели хипстерские кварталы Таллинна
Портал RusDelfi начинает публикацию сюжетов еженедельной программы "Балтия" канала "Настоящее время". Мы стартуем с материала Артура Тюленева — о новой архитектуре старинной столицы Эстонии - наших любимых хипстерских местах, которые когда-то были заводами и обеспечивали продукцией сначала Российскую империю, потом первую Эстонскую республику, а потом и Советский Союз.
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