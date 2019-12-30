Новая жизнь старых фабрик Эстонии. Как раньше выглядели хипстерские кварталы Таллинна

”Как слабость превратить в силу?” — это такой расхожий фразеологизм, мы его теперь слышим из всех ютубов, когда очередной популярный коуч учит нас жизни. Меж тем, слабость действительно можно превратить в силу. Если включить голову. Как это сделали молодые и талантливые эстонские архитекторы.

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