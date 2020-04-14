Новая старейшина волости Валга вернула люксовый внедорожник, полученный вместе с должностью

"Еще в прошлом году, когда волость приобрела дорогой автомобиль, это вызвало много недовольства у местных жителей", — объяснила Карузе, которой внедорожник достался от предшественника, Маргуса Лепика (Партия реформ).

"Люди не понимали, зачем старейшине волости внедорожник за 50 000 евро. В Валге, где в дополнительном финансировании нуждаются несколько проблемных сфер, это казалось неразумной расточительностью. Чтобы сэкономить деньги волости Валга и смягчить вызванные чрезвычайным положение сложности, я подала лизинговой фирме заявление о возврате", — говорит Карузе.

Таким образом волость будет экономить 690 евро каждый месяц, которые о этого шли на оплату аренды автомобиля. Тем не менее волости придется платить по 360 евро в месяц за поездки на личном автомобиле, которые совершает Карузе.

По ее словам, в связи с чрезвычайным положением число рабочих поездок минимальное.