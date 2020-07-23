Новая пешеходно-велосипедная дорожка соединит улицу Фильтри с Кадриоргом

”Цель этого проекта — создать для жителей Таллинна и его гостей улучшенные условия для передвижения пешком и на велосипеде. В рамках проекта будет построен двухкилометровый отрезок пешеходно-велосипедной дорожки, который соединит районы Кесклинн и Ласнамяэ и станет еще одним шагом на пути создания в городе целостной сети”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В результате строительства жители Таллинна и туристы смогут передвигаться на велосипедах и пешком по новой дорожке, которая соединит улицу Техника и улицу Фильтри (через кладбище Сиселинна и Военное кладбища) с Кадриоргом и терминалом Юлемисте через улицы Одра, Тюрнпу, Вильмси, Весивярава (отрезок Кундери — Гонсиори). Второй этап проекта предусматривает строительство пешеходно- велосипедного моста, который соединит улицы Гонсиори и Маяка.

Строительство дорожки пройдет по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект составлен фирмой Reaalprojekt OÜ. Работы первого этапа осуществит фирма Tallinna Teed AS. Стоимость работ 694 140 евро. Срок окончания работ — ноябрь 2020 года.

Проект финансирует Европейский фонд регионального развития.

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