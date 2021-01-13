Новая пешеходно-велосипедная дорожка на улице Таммсааре сделает движение безопаснее

”К строительным работам по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства приступят 18 января, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — В ходе работ будут построены дорожка протяженностью 370 м, 33 парковочных места, а также проведен восстановительный ремонт дорожного полотна первого ряда проезжей части на участке ул. Таммсааре, ведущем по направлению из центра города. Мы стараемся последовательно улучшать возможности для альтернативного передвижения в городе, и новая пешеходно-велосипедная дорожка — еще один шаг к достижению поставленной цели. Также существенно улучшатся условия передвижения для пешеходов и велосипедистов”.

Как сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, ремонта этого участка дороги ждали давно.

”Речь идет о действительно проблемном месте, в котором пешеходы и автомобили делят один и тот же, находящийся в плохом состоянии отрезок дороги, к чему добавляются еще и проблемы с парковкой, — сказал старейшина. — Это узкое пространство перед многоэтажными домами, поиск хорошего решения для которого оказался непростым. По завершении работ мы получим участок дороги с более логичной организацией движения, безопасный для пешеходов и, конечно, визуально куда более привлекательный, чем сейчас”.

Планируемый срок завершения работ — июнь этого года. Кроме пешеходно-велосипедной дорожки и парковочных мест, тут будет построена опорная стена протяженностью 120 м и реконструирована кабельная канализация связи и кабели электропитания, а также распределительный трубопровод природного газа.

Проектную документацию составило T-Model OÜ, строительные работы осуществит Infraroad OÜ. Договорная стоимость работ составляет 410 000 евро.