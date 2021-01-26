Новая коалиция распределила посты руководителей парламентских комиссий

Из-за смены правящей коалиции почти в большинстве парламентских комиссий поменяются председатели. Центристская партия и Партия реформ договорились исходить из принципа, чтобы министр и председатель комиссии, отвечающие за одну сферу деятельности, были представителями разных политических сил, пишет rus.err.
Кандидаты на посты председателей комиссий от коалиции:
Комиссия по делам Европейского союза - Сийм Каллас (Партия реформ)
Комиссия по окружающей среде - Йоко Алендер (Партия реформ)
Комиссия по культуре - Ааду Муст (Центристская партия)
Комиссия по сельской жизни - Тармо Тамм (Центристская партия)
Комиссия по экономике - Кристен Михал (Партия реформ)
Конституционная комиссия - Тоомас Кивимяги (Партия реформ)
Финансовая комиссия - Эрки Сависаар (Центристская партия)
Комиссия по государственной обороне - Энн Ээсмаа (Центристская партия)
Комиссия по социальным делам - Сирет Котка (Центристская партия)
Комиссия по иностранным делам - Марко Михкельсон (Партия реформ)
Правовая комиссия - Яанус Карилайд (Центристская партия)
Выборы руководителей комиссий пройдут на первой неделе февраля.
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Заправлять бак «до полного» или по 10‑15 литров? Ответ вас удивит
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Хитрости холодного пуска: как правильно прогревать двигатель