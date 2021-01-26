26.01.2021, 19:30

Новая коалиция распределила посты руководителей парламентских комиссий

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Riigikogu infotund, Riigikogu juhatuse valimised
Riigikogu infotund (pilt on illustratiivne).Foto: Tiit Blaat

Из-за смены правящей коалиции почти в большинстве парламентских комиссий поменяются председатели. Центристская партия и Партия реформ договорились исходить из принципа, чтобы министр и председатель комиссии, отвечающие за одну сферу деятельности, были представителями разных политических сил, пишет rus.err.

Кандидаты на посты председателей комиссий от коалиции:

Комиссия по делам Европейского союза - Сийм Каллас (Партия реформ)
Комиссия по окружающей среде - Йоко Алендер (Партия реформ)
Комиссия по культуре - Ааду Муст (Центристская партия)
Комиссия по сельской жизни - Тармо Тамм (Центристская партия)
Комиссия по экономике - Кристен Михал (Партия реформ)
Конституционная комиссия - Тоомас Кивимяги (Партия реформ)
Финансовая комиссия - Эрки Сависаар (Центристская партия)
Комиссия по государственной обороне - Энн Ээсмаа (Центристская партия)
Комиссия по социальным делам - Сирет Котка (Центристская партия)
Комиссия по иностранным делам - Марко Михкельсон (Партия реформ)
Правовая комиссия - Яанус Карилайд (Центристская партия)

Выборы руководителей комиссий пройдут на первой неделе февраля.

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