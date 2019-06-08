08.06.2019, 12:50

Новая инструкция по наблюдению за здоровьем детей: что изменилось?


rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

Совет руководств по лечению одобрил обновленную инструкцию по наблюдению за здоровьем детей. В новой инструкции внимание направлено на предупреждение заболеваний у детей, выявление проблем на раннем этапе, а также на поддержку родителей, сообщает Министерство социальных дел.

Цель инструкции — помочь следить за здоровьем детей в возрасте до 19 лет, живущих в Эстонии, на основании единых правил. Инструкция создана как для семейных врачей и сестер, детских врачей, акушеров, работников здравоохранения в школе, социальных работников (в том числе для специалистов по защите детей), психологов, так и для родителей детей.

”Основа хорошего здоровья закладывается еще в детстве. Если выявить на раннем этапе риски, проводить своевременные вмешательства и вовремя лечить, то можно улучшить качество жизни детей и семей. Предотвращение проблем со здоровьем в детском возрасте может помочь заложить фундамент для лучшего здоровья на всю оставшуюся жизнь. В новой инструкции собраны обстоятельные, основанные на фактах советы, которые помогут в принятии лучших решений по поводу здоровья детей. Благодарю от всего сердца рабочую группу, которая работала над этим годами, а также всех тех экспертов, которые приложили свои силы для того, чтобы довести эту большую работу до конца”, — сказал руководитель отдела развития системы здоровья министерства социальных дел Агрис Коппель.

В составлении инструкции участвовали детские врачи, семейные врачи, семейные сестры, школьные медицинские сестры, акушеры, специалисты по защите детей, клинические психологи, родители, а также представители Министерства социальных дел и Больничной кассы. При составлении специфических советов помогали также эксперты в своей сфере (например, глазные врачи, врачи по ушным болезням, детские хирурги и другие специалисты).

По словам руководителя общества семейных врачей Эстонии доктора Ле Валликиви, долгожданное руководство поможет в выполнении работы работникам здравоохранения. ”Самый главный человек в жизни ребенка — это его родитель, который оказывает большое влияние на здоровье и развитие ребенка. Одна из целей этого руководства — это придать родителям чувство уверенности, дать им знания и умения для того, чтобы их дети росли здоровыми и сильными. Роль работников здравоохранения заключается в помощи и поддержке воспитания здоровых детей”, — сказала доктор Ле Валликиви.

По словам президента общества детских врачей Эстонии доктора Юлле Эйнберг, и детские врачи рады новому руководству. ”Регулярный контроль здоровья детей крайне важен и его необходимо проводить на разных этапах развития ребенка для того, чтобы как можно раньше выявить отклонения в развитии ребенка, диагностировать болезни и при необходимости направлять детей к врачу-специалисту. Очень надеемся, что руководство поможет в повседневной работе семейным врачам и сестрам. С руководством также должны ознакомиться и родители для того, чтобы они знали, когда необходимо пойти с ребенком на контроль. Многие заболевания можно предотвратить или при раннем обнаружении — вылечить”, — сказала доктор Юлле Эйнберг.

Основные изменения:

· Начиная с 2020 года родильное отделение начнет передавать центру семейных врачей оценку состояния ребенка и матери для последующих наблюдений за их здоровьем, в том числе на дому.

· В инструкции есть советы по поводу грудного вскармливания, а также советы по поводу начала кормления пищей.

· Инструкция советует при каждом визите обсуждать с ребенком и семьей их привычки относительно питания. Правильное питание в детском возрасте снижает риски появления избыточного веса или ожирения, а также диабета II типа в подростковом и взрослом возрасте.

· Появятся советы по распознаванию ребенка, нуждающегося в помощи. А также инструкция обязывает обращать большее внимание на проявления послеродовой депрессии у матери.

· Инструкция советует предлагать родителям помощь через программу ”Невероятные годы”, которая помогает родителям лучше справляться с воспитанием детей, а также предотвращать проблемы с поведением у детей.

· Здоровье детей, интенсивно занимающихся спортом, будет под лучшим контролем.

· Совместно с глазными врачами была достигнута договоренность, что оценка здоровья глаз и зрения будет проходить на первичном уровне здравоохранения.

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· Был обновлен план контроля здоровья, учитывая наиболее важные этапы развития ребенка.

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