Новая инфосистема позволяет жителям Таллинна подавать заявки на социальный транспорт

Теперь жители города могут подавать заявки на социальный транспорт в среде самообслуживания https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login, для пользования которой необходимы лишь ИД-карточка или возможность использования мобильного ИД-приложения.

Система позволяет не только заказывать транспорт и получать решение по своей заявке, но и администрировать свои заказы и отслеживать их историю и наличие денежных лимитов.

Услуга социального транспорта в Таллинне делится на три ветви: линейные перевозки, случайные перевозки и таксоперевозки. Организацией ее занимаются Таллинский департамент социальных дел и здравоохранения и отделы социального обеспечения районных управ. Транспортировку осуществляют Tuulika Takso и Termak.

Право на линейные и таксоперевозки может получить таллинец не младше трех лет с тяжкими или глубокими расстройствами двигательного аппарата, зрения или психики, нуждающийся в регулярной доставке к месту работы, учебы или социальной опеки, а также для поездок на процедуры диализа. Вместе с заявкой на услугу нужно представлять и перечень поездок. Таксоперевозки предназначены для горожан с такими же возрастными требования и тяжкими или глубокими расстройствами двигательного аппарата, использующих для передвижения вне дома кресло-каталку, коляску, опорный стул и пр., либо людей с полной потерей зрения, что делает невозможным использование личного и общественного транспорта.