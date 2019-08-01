Новая госреформа: финансовые последствия пока неизвестны
Министр госуправления Яак Ааб представил программу, согласно которой вместо 20 государственных учреждений и отделов в министерствах будут созданы шесть объединенных ведомств. Однако еще не ясно, какие у этой реформы будут финансовые последствия: результатов соответствующих финансовых анализов еще нет.
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