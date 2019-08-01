Новая госреформа: финансовые последствия пока неизвестны

По словам советника министра Ристо Каська, Ааб обсудил с министрами предлагаемую реформу, но анализов, которые бы показал денежную составляющую, еще не проводили. Первый из них будет готов только в начале следующего года.

Каськ отметил, что для каждого слияния будет составлен отдельный анализ доходов и расходов. Стоимость каждого объединения будет различной, в зависимости от целей объединения и предоставляемых новым объединенным ведомством услуг.

Посмотрите схему, какие отделы общественного сектора будут слиты воедино.