01.08.2019, 19:18

Новая госреформа: финансовые последствия пока неизвестны


rus.delfi.ee
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Новая госреформа: финансовые последствия пока неизвестны
Madis Veltman

Министр госуправления Яак Ааб представил программу, согласно которой вместо 20 государственных учреждений и отделов в министерствах будут созданы шесть объединенных ведомств. Однако еще не ясно, какие у этой реформы будут финансовые последствия: результатов соответствующих финансовых анализов еще нет.

По словам советника министра Ристо Каська, Ааб обсудил с министрами предлагаемую реформу, но анализов, которые бы показал денежную составляющую, еще не проводили. Первый из них будет готов только в начале следующего года.

Каськ отметил, что для каждого слияния будет составлен отдельный анализ доходов и расходов. Стоимость каждого объединения будет различной, в зависимости от целей объединения и предоставляемых новым объединенным ведомством услуг.

Посмотрите схему, какие отделы общественного сектора будут слиты воедино.

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