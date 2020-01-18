Новая электронная книга о языке глухонемых поможет семьям улучшить знания

Электронная книга ”День в детском саду” („Päev lasteaias”) представляет собой учебник с картинками, видео- и аудиофайлами для изучения эстонского языка глухонемых. Книгу можно использовать всей семьей, она доступна всем заинтересованным.
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что на русском языке можно найти материалы для изучения языка глухонемых, но, к сожалению, учебных материалов, которые помогают в изучении эстонского языка глухонемых, не хватает, также проблематично найти учителей ввиду их высокой занятости. ”Именно поэтому электронная книга станет быстрым и удобным способом для того, чтобы приступить к изучению эстонского языка глухонемых, или улучшить свои навыки владения. Книга позволяет глухим детям вместе с родителями разучивать основные жесты, поддерживая их общение”, — сказала Бешкина.
Книга включает простейшие повседневные жесты и распространенные фразы, а также упражнения, которые помогут проверить знания. Объемная книга позволит выучить дни недели, цвета, цифры, фигуры и многое другое.
Электронная книга составлена Обществом учителей для детей с недостатками слуха, специалисты которого имеют богатый педагогический опыт. Эта книга стала продолжением вышедшей в 2018 году первой части — ”Мой день” („Minu päev”).
Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения финансировал выпуск книги суммой 2460 евро.
Книгу можно найти по ссылке.
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