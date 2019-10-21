Нотариальные бюро вновь приглашают на бесплатные консультации

Львиная доля повседневной работы нотариусов касается именно недвижимости, предпринимательства, имущественных отношений в браке и наследования — это темы, с которыми в определенные моменты жизни сталкивается каждый. ”Например, в прошлом году сделки в связи с недвижимостью, имуществом супругов и наследованием составили примерно треть всех нотариальных сделок. Ясно, что именно эти темы важны для людей, а день открытых дверей дает хорошую возможность получить ответы на вопросы, например, связанные со сделками с недвижимостью, или сделать первый шаг к составлению завещания”, — сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

Важно помнить, что нотариальные бюро открыты и во все прочие рабочие дни, а связанные с нотариальными сделками консультации всегда бесплатны. ”День открытых дверей, впрочем, это хорошая возможность посетить нотариуса для тех, кто еще только взвешивает возможность покупки недвижимости, заключения иной сделки или просто хочет спросить совета — например, о том, как оформить завещание или какие имущественные отношения в браке предпочесть”, — отметила Саар-Йохансон.