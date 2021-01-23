Нотариальная палата: в 2020 году вырос интерес к договорам о сожительстве

Согласно статистике Нотариальной палаты, наибольший спад наблюдался в числе сделок, касающихся учреждения предприятий, отчуждения участия в предприятиях и заверения принятых на собраниях решений. Кроме того, более чем на десятую часть уменьшилось количество заверений договоров о разделе совместной собственности и распределении наследства. Вероятно, в основном из-за введенных ограничений на поездки, количество выданных апостилей также сократилось на 12%.

Спад числа связанных с наследованием сделок был не таким заметным, а число нотариальных завещаний в прошлом году даже выросло на 2%. ”Небольшой рост количества завещаний, действительно, имел место, но он все же достаточно незначителен, чтобы связывать его со страхом перед пандемией коронавируса”, — прокомментировала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

Статистика демонстрирует, что из-за пандемии свадеб меньше не стало — напротив, в 2020 году браков было заключено на 14% больше, чем в 2019 году. Увеличилось и количество разводов, но всего на 8%. ”Стоит отметить, что также вырос интерес к договорам о сожительстве: в прошлом году было заверено 31 такое соглашение по сравнению с 19 в 2019 году”, — добавила Саар-Йохансон.

В региональном разрезе наибольшее снижение количества сделок имело место в Ида-Вирумаа (-15%), затем идут Харьюмаа и Валгамаа (-13%), а также Рапламаа (-7%). Были, впрочем, и регионы, где активность заверения сделок несколько увеличилась: например, в Ярвамаа (1%), Пылвамаа (6%) и Вырумаа (9%).

В последних из упомянутых уездов рост был обусловлен сделками с недвижимостью — на 8% больше по сравнению с 2019 годом в Ярвамаа, на 18% в Пылвамаа и на 5% в Вырумаа. Количество сделок с недвижимостью также увеличилось на Хийумаа (18%), в Тартумаа (4%) и Ляэнемаа (1%). Наибольший спад числа сделок с недвижимостью наблюдался в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа (-8%), а также в Рапламаа и Валгамаа (-11%). На несколько процентов снизилось и количество сделок с недвижимостью в Харьюмаа, Пярнумаа и Йыгевамаа.

По словам Мерле Саар-Йохансон, с учетом турбулентного года снижение количества сделок вполне объяснимо: ”Например, четвертый квартал оказался более активным, чем в 2019 году: в декабре 2020 года общее число сделок увеличилось на 10%, а число сделок с недвижимостью — на целых 15% по сравнению с декабрем 2019 года. Этот рост, впрочем, не смог компенсировать резкое сокращение количества сделок во втором квартале”.