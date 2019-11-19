Ностальгия по молодости, а не по строю: Пенсионер, писатель, пиарщик и учителя о том, почему читатели RusDelfi хотят назад в СССР

Валерий Волочинков, пенсионер

Пенсионеру из Нарвы Валерию 80 лет. Он больше всех наших респондентов прожил в СССР. Волочинков сразу отметил, что были и плюсы, и минусы.

"Главный плюс — уверенность в будущем. Дети, студенты, пенсионеры знали, что будет завтра. Например, студенты знали, что когда они закончат университет, им дадут работу, на месте выделять квартиру. Была определенность. Людей очень редко сокращали. Если человек работал, то бывало, что всю жизнь на одном месте. Были большие льготы для детей: бесплатные кружки, пионерские лагеря. Также бесплатное здравоохранение и образование.

Минусы тоже были. Была бесхозяйственность. Практически везде. В сельском хозяйстве, в жилищном хозяйстве. Беспорядки на производстве, плохое отношение к материалам и ресурсам. Не ценились богатства.

Да, человек мог рассчитывать на свою зарплату. Но выше этого он редко поднимался. Очень тяжело было зарабатывать больше, чем другие. В основном не было карьерного роста и роста благосостояния. Минимум тебе обеспечен, но не более. Машину, дачу, редко могли себе все позволить", — пишет Волочинков.

Сергей Метлев, специалист по связям с общественностью

"Kommunism on vangla" näituse avamine Foto: Madis Veltman



