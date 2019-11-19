Ностальгия по молодости, а не по строю: Пенсионер, писатель, пиарщик и учителя о том, почему читатели RusDelfi хотят назад в СССР

Результаты опроса RusDelfi показали, что почти половина читателей портала хотят вернуться назад в СССР. Мы спросили у Скульской, Метлева, Калакаускаса, Рыбакова и Волочинкова (совершенно разных людей), почему так получилось.
Валерий Волочинков, пенсионер
Пенсионеру из Нарвы Валерию 80 лет. Он больше всех наших респондентов прожил в СССР. Волочинков сразу отметил, что были и плюсы, и минусы.
"Главный плюс — уверенность в будущем. Дети, студенты, пенсионеры знали, что будет завтра. Например, студенты знали, что когда они закончат университет, им дадут работу, на месте выделять квартиру. Была определенность. Людей очень редко сокращали. Если человек работал, то бывало, что всю жизнь на одном месте. Были большие льготы для детей: бесплатные кружки, пионерские лагеря. Также бесплатное здравоохранение и образование.
Минусы тоже были. Была бесхозяйственность. Практически везде. В сельском хозяйстве, в жилищном хозяйстве. Беспорядки на производстве, плохое отношение к материалам и ресурсам. Не ценились богатства.
Да, человек мог рассчитывать на свою зарплату. Но выше этого он редко поднимался. Очень тяжело было зарабатывать больше, чем другие. В основном не было карьерного роста и роста благосостояния. Минимум тебе обеспечен, но не более. Машину, дачу, редко могли себе все позволить", — пишет Волочинков.
Сергей Метлев, специалист по связям с общественностью
Руководитель сферы общественных связей и сотрудничества в Эстонском институте исторической памяти Сергей Метлев родился в день восстановления независимости Эстонии — 20 августа 1991 года. Он ни дня не прожил в СССР. Но имеют довольно четкую позицию по поводу гуманности советского строя.
"Отмечу сразу, что любой интернет-опрос не является социологическим исследованием и настроения в обществе он отражает искаженно и частично.
Желание вернуться в СССР — это ”стояние на месте”, как сказал один из нарвитян в сюжете. Со временем из памяти стирается, к сожалению, доминирующее тогда отношение тоталитарного государства к гражданину как к безвольному объекту, глубочайшая экономическая отсталость, ежедневный идеологический абсурд и глупость, исходившие от руководства компартии.
Ностальгические настроения порой связаны с прошедшей молодостью и тяготами нынешнего времени. Это по-человечески понятно. Но были ли люди счастливы в молодости благодаря советскому режиму? Если они не были членами компартии, которым дали допуск в спецмагазин и прочие привилегии, то думаю, что нет. Хорошее могло быть, скорее, вопреки всем ограничениям, промывке мозгов и бедности в сравнении со средним западным человеком. А разговор про бесплатное образование и медицину — ерунда, потому что они и сейчас в свободной Эстонии бесплатные.
Свободное общество, где человек подвижен и где его права защищены — это ответственность каждого гражданина, готовность меняться и быть активным. Советский режим его антипод — государство, стремившееся залезть в спальню каждого и убившее миллионы безвинных людей из-за абсурдной классовой теории. О бесчеловечности советского режима можно совершенно забыть только, если совесть и человечность полностью отсутствуют", — написал Метлев.
Елена Скульская, писатель
"Почему людям хочется вернуться в Ад? — спросила Скульская, отвечай на вопрос RusDelfi.
- У каждого, вероятно, свои причины: в Аду тепло, всё идет раз и навсегда заведенным порядком, все поют хором и никто не выступает из строя. У многих людей есть потребность присоединяться к большинству, а именно большинство, на мой взгляд, всегда ошибается.
Я бы не хотела возвращения ни в прежнюю ненависть, ни в прежнюю любовь, я не согласна с теорией Парменида, согласно которой в одну реку можно ступить дважды. Писательское ремесло немыслимо без несчастий (пусть часто преувеличенных), важно, чтобы они были разнообразны. Мне довелось испытать те поводы к стихам, которые давала любовь (она не зависит от власти), поводы к прозе, которые давала советская власть, ее удушье и ее тоска, ее подполье и вторая литературная действительность; мне выпало счастье испытать поводы к творчеству, которые дает нынешнее время, когда торжествует принцип "хорошо то, что мне выгодно", а роскошь человеческого общения заменена просто роскошью. Это выдающееся время сатиры, карикатуры, абсурдизма, к которым я имею большую расположенность. На мой взгляд, потребность возвращаться — это потребность очевидного тупика. Я его не ощущаю, я довольна настоящим временем".
Игорь Калакаускас, учитель
RusDelfi связался с учителем истории Игорев Калакаускасом в тот момент, когда он был в Брюсселе, где, по его словам, он вряд ли бы когда-нибудь оказался, сохранись Советский Союз в том виде, в котором он был в начале 80-х годов прошлого столетия.
"Грущу ли я по советским временам? Конечно, ведь они пришлись на мое детство и молодость. Хочу ли возвращения? Конечно, нет. В сегодняшней жизни очень много есть несправедливости, но нет необходимости лгать и изворачиваться", — утверждает он.
- Вернуться в прошлое никто из нас не может, надо жить настоящим. Если есть силы и желание, то стоит хотя бы попытаться нынешнюю жизнь сделать лучше. Если нет ни того и ни другого, то придется просто смириться и жить светлыми воспоминаниями. Я уверен, что наши дети и внуки свои молодые годы тоже будут немного идеализировать. Так что советую всем радоваться тому, что они имеют — близким, любимому делу, окружающей нас красоте".
Игорь Рыбаков, учитель
Преподаватель истории и обществознания Игорь Рыбаков считает, что желания могут быть обманчивыми. "Период позднего Советского Союза — уже достаточно мифологизированный отрезок новейшей истории, и главное его наследие в Эстонии — это по-прежнему устойчиво доминирующая лево-социальная политическая ориентация большей части нашей русскоязычной общины.
Учитывая это обстоятельство, любопытно, что голоса разделились примерно поровну.
Это, конечно же, как всегда, в первую очередь ценностный водораздел. В школе мы часто говорим с ребятами о том, что справедливость — самая не универсальная ценность. Для одних главными в жизни будут творчество, конкуренция и минимальная роль государства, для других — уравнивание, распределение и заботливая рука правительства.
Ностальгия по советскому прошлому вызвана не столько реальным желанием вернуться в то время. В реальности, думаю, немногие желали бы этого. Симпатии к советским порядкам обусловлены не тем, что они нравятся. Просто очень многим сильно не по душе то, что происходит сейчас. Именно это — извечный источник идеализации прошлого", — говорит Рыбаков.
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