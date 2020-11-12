Ношение масок означает для семей дополнительные расходы. Во сколько это обойдется?

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, в общественном транспорте и общественных местах достаточно и того, если прикрыть рот и нос платком. Таким образом, самым дешевый способ — провести ревизию в ящике с шарфами. Другое дело, что, безусловно, шарф защитит вас и окружающих не так хорошо, как медицинская маска.

Что касается масок, то цены на них варьируются. Самая дешевая из тех, что удалось найти, стоит 21 цент. Но минимальная покупка при этом — 2000 масок, что составляет 420 евро. Несмотря на устрашающую на первый взгляд цену, семье из четырех человек, если каждый человек будет использовать по три маски в день, такой упаковки хватит как минимум до конца мая.

Стоит напомнить, что такие маски являются одноразовыми и их нельзя использовать дольше четырех часов. Средний расход составляет как минимум три новые маски на человека в день, то есть около ста в месяц.

Большинство медицинских масок продаются упаковками по 50 штук. Цены в интернет-магазинах начинаются от 11-12 евро (23-24 цента/штука). В K-Rauta из строительных магазинов, кажется, самые дешевые маски (14,50 евро). В крупных сетях магазинов, например, Prisma и Maxima полсотни масок стоят 14,99 евро. В большинстве сетей также можно купить пачки по десять масок стоимостью 6–8 евро. Кое-где маски продаются и по пять штук.

В аптеках упаковка масок стоит стабильно в районе 35 евро. Руководитель отдела коммуникаций сети Apotheka Карин Лой пояснила, что поскольку речь не идет о лекарстве, руководство по формированию цен на маски для аптек отсутствует и каждая аптека может устанавливать свои цены. Так, в интернет-аптеках Apotheka, и Südameapteek за упаковку просят одинаковую цену — 35 евро. В Benu можно купить маски по цене 1,1 евро за штуку, независимо от количества.

Таким образом, на одноразовые маски придется выделить как минимум 25 евро в месяц.

Кроме этого, во многих магазинах можно найти маски многоразового использования. Их цены начинаются от трех евро, в среднем — от пяти до восьми евро за штуку.

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