Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала

Власти Норвегии приняли решение выслать российского дипломата на фоне шпионского скандала. Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В ведомстве не уточнили имя депортированного россиянина, однако отметили, что он работал в торговом отделе посольства России.

Руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде сообщила телерадиовещательной компании, что российский посол был вызван в министерство, где ему сообщили о том, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. «Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сказала она.

Российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Норвегию. РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

Норвежские власти сообщили о задержании шпиона, который работал на Россию, 17 августа. Полиция задержала 50-летнего мужчину, который родился за пределами королевства, но проживает в Осло. Задержанный работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранительных органов, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.