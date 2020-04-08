Norstat: рейтинг Центристской партии растет шесть недель подряд

Первое место по популярности сохраняет Партия реформ, за которую головы проголосовать 30,8% избирателей — рейтинг реформистов остается примерно одинаковым последние пять недель.

Возглавляющая правительство Центристская партия занимает 2-е место с рейтингом в 27,2%, однако популярность центристов увеличивается уже шесть недель подряд и вплотную приблизилась к Партии реформ — за полтора месяца рейтинг центристов вырос на 6,7%.

Третье место стабильно удерживает EKRE, популярность которой сейчас составляет 15,9%, на четвертой строчке вторую неделю подряд оказалась партия "Эстония 200" (8,2%), далее следуют Социал-демократическая партия (7,3%) и Isamaa (5,3%), за "Зеленых Эстонии" готовы проголосовать 2,3% избирателей, рейтинги остальных политических сил остаются ниже 1%.

Совокупная поддержка коалиционных партий (48,4%) на 10,3 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции, что является для оппозиции самым низким, а для коалиции — самым высоким показателем после выборов в Рийгикогу весной 2019 года.

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