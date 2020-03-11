Norstat: популярность Партии реформ снижается четвертую неделю подряд

За последнюю неделю в уровне популярности основных политических партий не произошло резких изменений, но в рейтинге Партии реформ сохраняется тенденция к снижению, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 10 февраля по 9 марта.
Первое место по популярности сохраняет Партия реформ, за которую головы проголосовать 31,6% избирателей (-1% к прошлой неделе), пишет RusERR.
На второй строчке располагаются центристы с рейтингом в 21,9% (+0,5%), на третьей - по-прежнему занимает EKRE, популярность которой составляет 17,3%.
На четвертую строчку после трехнедельного перерыва вышла Социал-демократическая партия (8,7%), на пятом месте - партия "Эстония 200" (8,3%), далее следует Isamaa (6,4%).
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Высшее образование в США: рассказ россиянки из Нью-Йорка
Блогер Диденко устроила скандал и сорвала съемки шоу Собчак