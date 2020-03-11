Norstat: популярность Партии реформ снижается четвертую неделю подряд

Первое место по популярности сохраняет Партия реформ, за которую головы проголосовать 31,6% избирателей (-1% к прошлой неделе), пишет RusERR.

На второй строчке располагаются центристы с рейтингом в 21,9% (+0,5%), на третьей - по-прежнему занимает EKRE, популярность которой составляет 17,3%.

На четвертую строчку после трехнедельного перерыва вышла Социал-демократическая партия (8,7%), на пятом месте - партия "Эстония 200" (8,3%), далее следует Isamaa (6,4%).

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