Norstat: популярность EKRE достигла самого высокого уровня с начала года

Рейтинг Консервативной народной партии (EKRE) за последнюю неделю вырос на 1,4 процентных пункта до 18,1%, что является для консерваторов максимальным показателем с января текущего года.
Наибольшей поддержкой избирателей по-прежнему пользуется оппозиционная Партия реформ, за которую готова проголосовать около трети электората, пишет RusERR.
Популярность занимающей второе место Центристской партии четыре недели подряд демонстрирует тенденцию к небольшому снижению; за этот период рейтинг центристов снизился на 2,9% и на данный момент составляет 24,3%.
Занимающая третью строчку EKRE достигла пика популярности в этом году с рейтингом в 18,1%.
Далее следуют Социал-демократическая партия (8,3%), не входящая в парламент партия "Эстония 200" (7,5%) и Isamaa (5,3%).
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