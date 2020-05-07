Norstat: популярность EKRE достигла самого высокого уровня с начала года

Наибольшей поддержкой избирателей по-прежнему пользуется оппозиционная Партия реформ, за которую готова проголосовать около трети электората, пишет RusERR.

Популярность занимающей второе место Центристской партии четыре недели подряд демонстрирует тенденцию к небольшому снижению; за этот период рейтинг центристов снизился на 2,9% и на данный момент составляет 24,3%.

Занимающая третью строчку EKRE достигла пика популярности в этом году с рейтингом в 18,1%.

Далее следуют Социал-демократическая партия (8,3%), не входящая в парламент партия "Эстония 200" (7,5%) и Isamaa (5,3%).

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