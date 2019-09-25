Norstat: поддержка у коалиционных партий выше, чем у оппозиции

За последние недели ни одна партия не стала значительно популярнее, но и не потеряла свою поддержку. Партию реформ поддерживают 35,1%, Центристскую партию — 23,3% и EKRE — 16,3% опрошенных. Среди первых трех партий показатели менялись в пределах 0,8%.

Далее следуют Социал-демократическая партия — 8,2% и партия Isamaa — 6,7%.

Коалиционные партии поддерживают всего 46,3% респондентов, оппозиционные партии — 43,3%.

Исследование провели MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS. Опрос проходил в период с 27 августа по 23 сентября, всего было опрошено 4007 граждан Эстонии.