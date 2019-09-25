Norstat: поддержка у коалиционных партий выше, чем у оппозиции

Рост популярности центристов остановился, за полтора месяца их поддержка выросла на 6%.
За последние недели ни одна партия не стала значительно популярнее, но и не потеряла свою поддержку. Партию реформ поддерживают 35,1%, Центристскую партию — 23,3% и EKRE — 16,3% опрошенных. Среди первых трех партий показатели менялись в пределах 0,8%.
Далее следуют Социал-демократическая партия — 8,2% и партия Isamaa — 6,7%.
Коалиционные партии поддерживают всего 46,3% респондентов, оппозиционные партии — 43,3%.
Исследование провели MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и Norstat Eesti AS. Опрос проходил в период с 27 августа по 23 сентября, всего было опрошено 4007 граждан Эстонии.
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