Norstat: поддержка EKRE за последнюю неделю снизилась на 1,7%
Рейтинг оппозиционной Партии реформ, более года остающейся лидером предпочтений избирателей, за последнюю неделю сократился на 0,1%, а популярность входящей в коалицию EKRE снизилась сразу на 1,7%, свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 28 апреля по 25 мая.
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