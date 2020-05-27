Norstat: поддержка EKRE за последнюю неделю снизилась на 1,7%

За оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 29,8% избирателей, что является самым низким показателем для партии в этом году, пишет RusERR.

Популярность возглавляющей правительство Центристской партии увеличилась до 26,2% (+0,8% за последнюю неделю).

Занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 16,5% избирателей - на 1,7% меньше, чем неделей ранее.

Далее следуют Социал-демократическая партия (8,3%), не входящая в парламент партия "Эстония 200" (8,3%) и Isamaa (5,2%).