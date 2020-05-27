27.05.2020, 07:45

Norstat: поддержка EKRE за последнюю неделю снизилась на 1,7%


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EKRE volikogu
Partei juhid Mart ja Martin Helme EKRE volikogul.Foto: Rauno Volmar

Рейтинг оппозиционной Партии реформ, более года остающейся лидером предпочтений избирателей, за последнюю неделю сократился на 0,1%, а популярность входящей в коалицию EKRE снизилась сразу на 1,7%, свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 28 апреля по 25 мая.

За оппозиционных реформистов сейчас готовы проголосовать 29,8% избирателей, что является самым низким показателем для партии в этом году, пишет RusERR.

Популярность возглавляющей правительство Центристской партии увеличилась до 26,2% (+0,8% за последнюю неделю).

Занимающую третью строчку EKRE готовы поддержать 16,5% избирателей - на 1,7% меньше, чем неделей ранее.

Далее следуют Социал-демократическая партия (8,3%), не входящая в парламент партия "Эстония 200" (8,3%) и Isamaa (5,2%).

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