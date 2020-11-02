02.11.2020, 08:45

Noored Kooli ищет специалистов по точным и естественным наукам


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Kiltsi põhikooli tund
Foto on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Развивающая программа Noored Kooli (”Молодежь в школу”) ищет талантливых лидеров с опытом в сфере технологий, точных и естественных наук. В течение двух лет они будут развивать свои педагогические и управленческие навыки и работать во благо каждого ученика в партнерских школах программы по всей Эстонии.

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста с высшим образованием, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-ый класс.

Особое внимание сейчас уделяется поиску кандидатов с опытом в сфере технологий, точных и естественных наук, которые готовы преподавать математику, физику, химию, природоведение, биологию или географию. По данным исследований OSKA, наибольшая нехватка рабочей силы в Эстонии проявляется именно среди учителей этих предметов — в 2018-2025 гг. образовательная система Эстонии дополнительно нуждается в 480 учителях математики, а также в 130 педагогах, которые будут преподавать физику, 100 учителях химии и 120 учителях географии и биологии.

Кампанию поддерживают Swedbank и Utilitas, партнером кампании также стал созданный по инициативе нового поколения эстонских предпринимателей благотворительный фонд Heateo Haridusfond. Кампании дали свой голос известные технологические предприниматели Кристель Круустюк и Мартин Виллиг, а также выдающийся исследователь мозга Яан Ару.

Председатель совета ЦУ Noored Kooli, член правления Swedbank в Эстонии Тармо Улла отметил, что каждый способный и мотивированный человек может стать вдохновляющим учителем и лидером сферы образования. ”Образование — это одна из важнейших сфер, в которую стоит вкладываться, чтобы повлиять на развитие общества. Если хочешь, чтобы твой опыт и знания из мира технологий послужили обществу максимально эффективно, присоединяйся к программе Noored Kooli и становись учителем точных или естественных наук”, — посоветовал Тармо Улла.

По словам руководителя энергетического концерна Utilitas Прийта Койта, программа Noored Kooli оживляет образовательную систему Эстонии. ”Пришедшие в программу мотивированные учителя сумеют пробудить в детях интерес к точным наукам. Это позволит нам воспитать поколение молодежи, которое будет создавать инновационные технологии. Также эта программа — замечательный трамплин для дальнейшей карьеры самих учителей: посредством преподавания они развивают навыки общения и лидерства, которые находятся в большой цене, но возможностей для обучения этим навыкам часто не хватает”, — заметил Прийт Койт.

Сооснователь Heateo Haridusfond и технологической компании Bolt Мартин Виллиг отметил, что учителя точных и естественных наук могут поспособствовать развитию у детей ключевых навыков будущего. ”Мы не знаем, на какие вызовы нашему обществу придется ответить через 10 лет, но совершенно ясно, что нам потребуется логическое мышление и творческий подход. Работая учителем математики, ты сможешь вдохновить своих учеников и развить у них эти навыки уже сегодня!” — заявил Мартин Виллиг.

От кандидатов ожидается наличие высшего образования и готовность работать учителем в одной из школ Эстонии в течение двухлетней программы. Для участия в программе кандидатам будет необходимо продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на домашней странице Noored Kooli: www.nooredkooli.ee. Следующий срок приема заявок в 15-ый набор программы — 22 ноября.

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