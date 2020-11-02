Noored Kooli ищет специалистов по точным и естественным наукам

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста с высшим образованием, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-ый класс.

Особое внимание сейчас уделяется поиску кандидатов с опытом в сфере технологий, точных и естественных наук, которые готовы преподавать математику, физику, химию, природоведение, биологию или географию. По данным исследований OSKA, наибольшая нехватка рабочей силы в Эстонии проявляется именно среди учителей этих предметов — в 2018-2025 гг. образовательная система Эстонии дополнительно нуждается в 480 учителях математики, а также в 130 педагогах, которые будут преподавать физику, 100 учителях химии и 120 учителях географии и биологии.

Кампанию поддерживают Swedbank и Utilitas, партнером кампании также стал созданный по инициативе нового поколения эстонских предпринимателей благотворительный фонд Heateo Haridusfond. Кампании дали свой голос известные технологические предприниматели Кристель Круустюк и Мартин Виллиг, а также выдающийся исследователь мозга Яан Ару.

Председатель совета ЦУ Noored Kooli, член правления Swedbank в Эстонии Тармо Улла отметил, что каждый способный и мотивированный человек может стать вдохновляющим учителем и лидером сферы образования. ”Образование — это одна из важнейших сфер, в которую стоит вкладываться, чтобы повлиять на развитие общества. Если хочешь, чтобы твой опыт и знания из мира технологий послужили обществу максимально эффективно, присоединяйся к программе Noored Kooli и становись учителем точных или естественных наук”, — посоветовал Тармо Улла.

По словам руководителя энергетического концерна Utilitas Прийта Койта, программа Noored Kooli оживляет образовательную систему Эстонии. ”Пришедшие в программу мотивированные учителя сумеют пробудить в детях интерес к точным наукам. Это позволит нам воспитать поколение молодежи, которое будет создавать инновационные технологии. Также эта программа — замечательный трамплин для дальнейшей карьеры самих учителей: посредством преподавания они развивают навыки общения и лидерства, которые находятся в большой цене, но возможностей для обучения этим навыкам часто не хватает”, — заметил Прийт Койт.