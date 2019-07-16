"Нолановские" изменения в движении по Лаагна теэ — уже завтра

В сторону центра города можно будет проехать со среды по пятницу до 10 часов утра. В обратном направлении движение будет открыто с 15:30. Таллиннский транспортный департамент просит автоводителей в эти часы не перегружать окрестности улицы Пунане и Петербургское шоссе, а пользоваться возможностью проехать по Лаагна.

С 10 до 15:30 улица Лаагна будет закрыта для всех видов транспорта.

Мосты над улицей останутся открытыми для движения, за исключением перерывов, продолжительностью до 5 минут, для обеспечения безопасности во время низких пролетов воздушного транспорта.