"Нолановские" изменения в движении по Лаагна теэ — уже завтра
В связи со съемками фильма Кристофера Нолана со среды по пятницу меняется организация движения по Лаагна теэ, сообщает Раэпресс.
В связи со съемками фильма Кристофера Нолана со среды по пятницу меняется организация движения по Лаагна теэ, сообщает Раэпресс.
В сторону центра города можно будет проехать со среды по пятницу до 10 часов утра. В обратном направлении движение будет открыто с 15:30. Таллиннский транспортный департамент просит автоводителей в эти часы не перегружать окрестности улицы Пунане и Петербургское шоссе, а пользоваться возможностью проехать по Лаагна.
С 10 до 15:30 улица Лаагна будет закрыта для всех видов транспорта.
Мосты над улицей останутся открытыми для движения, за исключением перерывов, продолжительностью до 5 минут, для обеспечения безопасности во время низких пролетов воздушного транспорта.
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