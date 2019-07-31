"Нолан, давай до свидания!" Предприниматель рад, что съемки закончились. Киношники срезали его рекламный баннер и подвергли автомобилистов опасности

Меня же, как предпринимателя, наоборот, возмутило абсолютно наплевательское отношение к закону, правовым нормам и нашему порядку. Перекрытие главной трассы города, по которой регулярно проезжает 100 000 человек, это так, на завтрак, аппетиты росли и ”Ноланцы” решили, что вся Лаагна теэ принадлежит только им. Любая частная собственность, попавшая в кадр фильма могла в момент быть уничтожена/удалена без вашего согласия. Будьте благодарны, если у них было время церемониться.

Кто-нибудь слышал о запрете на использование рекламных площадей на Лаагна теэ? Я тоже нет.

Так на каком основании мою рекламу, продуманную, отпечатанную, уплаченную, вывешенную в законном для нее месте и на законных основаниях, срывают вандальным образом без какого либо предупреждения, так ещё и подвергая опасности других жителей Таллинна? Киношники пришли, срезали петли баннера и оставили его висеть в полуупавшем состоянии над оживленной трассой, где он мог в любой момент упасть и со 100% вероятностью создать аварийную ситуацию.

Оказывается, реклама мешала кадру фильма и киношники решили, что без всякого спроса и последствий, могут нагло срезать все и продолжать снимать кино, даже не задумываясь о том, что портят чужое имущество. (Ущерб то они покроют, но кто покроет впустую потраченное мое, моих коллег, партнеров и время и нервы владельца рекламного агентства?). Ничто не может же быть важнее ”киношечки”, правда же?

Если бы в отношении Нолана было бы совершено мной или моими партнерами подобное действие, то нарушитель как минимум сидел бы уже в тюрьме, a максимум к отсидке на него вылились бы все помои общественного мнения… По мне так любое действие должно быть законным и оправданным. Будет ли наказана команда Нолана? Вряд ли…

В какой момент мир перевернулся, а оборзевшее поведение стало "нормой" и почему за это нужно благодарить? Почему киношники считают своей собственностью места для проведения съемок? Почему эти люди, даже не задумываясь об окружении, справляют нужду где попало или когда перекрытие важнейшей дороги на длительное время, осуществляется благодаря шантажу и манипуляциям общественным мнением, то это считается нормальным?

А главное — ради чего? Ради туманных перспектив для Эстонии? Или всё же, чтобы положить несколько миллиончиков себе в карман от государства? Какая польза жителям города от этого кино? Пара бесплатных концертов? Может быть Нолан пришлет всем билеты в кино, чтобы посмотреть ради чего все это было сделано? Крайне интересно увидеть кадр Таллиннской улицы в сцене про Украину. Разумеется ради этого мы все можем потерпеть. Закрыли бы Järvevana ещё, квесты ведь так популярны сейчас…

Но благодарим мэрию, что этого не допустили. Спасибо за отстаивание интересов города и за качественную реорганизацию движения… А о выдержке жителей Ласнамяэ, надо слагать легенды, а не благодарственно скучать по оборзевшей команде Нолана и Allfilm OÜ.

Нолан, давай до свидания…"