Нолан будет снимать на Пярнуском шоссе: город огласил условия для съемок

Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, сообщает Раэпресс.
Ограничения движения будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.
Во время съемок должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для оперативного транспорта. В течение всего периода будет обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.
На перекрестке улиц Лийвалайа и Суур-Амеэрика движение будет продолжаться, однако и тут возможны кратковременные ограничения продолжительностью не более 5 минут.
Движение пешеходов на Пярнуском шоссе будет обеспечено, однако в интересах обеспечения их безопасности, а также безопасности воздушного транспорта, на время съемок или полетов возможно ограничение движения продолжительностью до 15 минут.
Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ молодоженов и их гостей в ЗАГС, расположенный по адресу Пярнуское шоссе, 69, ограничение движения не должно составлять более 5 минут.
В ночные часы, когда съемки приостановлены, должна быть обеспечена возможность движения легкового транспорта по одной полосе Пярнуского шоссе — 29 июня с часа ночи и до шести часов утра, а также 23:00-24:00, и 30 июня с часа ночи до 6:00 и с 23:00 до полуночи.
В эти дни движение продолжится по улицам Техника, Койду и Вана-Лыуна, однако там также могут быть кратковременные ограничения движения на время съемок или полетов — возможно ограничение движения продолжительностью до 5 минут.
Город предоставляет возможность перекрыть на время съемок выезды на Пярнуское шоссе с улиц Сакала, Сюда, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Татари (но с исключением для посетителей ЗАГСа).
Также будут закрыты выезды на Пярнуское шоссе с улиц Луха, Винеэри, парка Диаконисси, а также улиц Пайде, Магдалеэна и Рапла.
Перекрытие предполагает создание зон безопасности возле остановок общественного транспорта, а также широкое оповещение общественности об изменениях в движении общественного транспорта в трамваях, автобусах, на остановках общественного транспорта и прочими средствами. Помимо размещения информации на досках объявлений и широкого оповещения, в информационной кампании на остановках также будут задействованы волонтеры.
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