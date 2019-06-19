Нолан будет снимать на Пярнуском шоссе: город огласил условия для съемок

Ограничения движения будут действовать в течение двух выходных дней: в субботу, 29 июня, с часа ночи, и до полуночи воскресенья, 30 июня (до 23:59). Ограничения распространятся на отрезке Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до начала улицы Тонди. По оценке Таллиннского транспортного департамента, организация движения будет напоминать действовавшую в 2014 году организацию движения во время ремонта трамвайных путей на Пярнуском шоссе.

Во время съемок должен быть обеспечен беспрепятственный проезд для оперативного транспорта. В течение всего периода будет обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.

На перекрестке улиц Лийвалайа и Суур-Амеэрика движение будет продолжаться, однако и тут возможны кратковременные ограничения продолжительностью не более 5 минут.

Движение пешеходов на Пярнуском шоссе будет обеспечено, однако в интересах обеспечения их безопасности, а также безопасности воздушного транспорта, на время съемок или полетов возможно ограничение движения продолжительностью до 15 минут.

Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ молодоженов и их гостей в ЗАГС, расположенный по адресу Пярнуское шоссе, 69, ограничение движения не должно составлять более 5 минут.

В ночные часы, когда съемки приостановлены, должна быть обеспечена возможность движения легкового транспорта по одной полосе Пярнуского шоссе — 29 июня с часа ночи и до шести часов утра, а также 23:00-24:00, и 30 июня с часа ночи до 6:00 и с 23:00 до полуночи.

В эти дни движение продолжится по улицам Техника, Койду и Вана-Лыуна, однако там также могут быть кратковременные ограничения движения на время съемок или полетов — возможно ограничение движения продолжительностью до 5 минут.