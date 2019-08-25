Ночью в Тарту были слышны громкие взрывы. Что это было — не ясно до сих пор

Как утверждают свидетель, последние взрывы доносились от площади Барклая де Толии. Он пошел туда, чтобы проверить, но на месте увидел полицейских, которые запретили подходить ближе. На траве были следы огня.

Другой житель Тарту утверждает, что взрывы исходили со стороны канала Анне, а третий уверен, что от Эстонского национального музея.

Спасательный департамент о взрывах ничего не знает.

Полиция подтвердила Delfi, что они получили сообщение около часа ночи, что в центре Тарту были слышны три громких взрыва: два с улицы Кюйни и один с улицы Юликооли.

Полиция тут же проверила эти места, но причин громкого звука не обнаружила. Полиция просит всех, кто что-либо знает, связаться с ними по номеру 7308742 или написать на siim.linnard@politsei.ee.