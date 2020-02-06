Ночью из Таллиннского аэропорта в больницу доставили пассажирку с подозрением на коронавирус

Скорую помощь женщина себе вызвала сама, так как подозревала, что за кашлем может стоять заражение коронавирусом. Приехавшая за женщиной бригада скорой помощи была снабжена личными средствами защиты, до получения результатов анализов авиапассажирка находилась в Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) оценивает риск проникновения вируса в страны Евросоюза по-прежнему между средним и высоким. Риск распространения заболевания оценивается как недостаточно высокий, чтобы применять какие-то специальные меры.

По оценке эстонского Департамента здоровья, риск ввоза в страну вируса является средним. В конце января департамент считал риск невысоким, поэтому можно говорить, что уровень опасности вырос.

По мнению ECDC, высок риск заражения у тех жителей Евросоюза, которые живут и совершают сейчас поездку в Ухань. В других районах Китая риск заражения считается средним с явной тенденцией к увеличению.

Департамент здоровья советует избегать по возможности поездок в Китай и особенно в регион наибольшего распространения заболеваемости. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует накладывать ограничения на поездки или торговлю.