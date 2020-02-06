06.02.2020, 17:50

Ночью из Таллиннского аэропорта в больницу доставили пассажирку с подозрением на коронавирус

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Департамент здоровья: риск завоза в Эстонию коронавируса возрос
EST
Ночью из Таллиннского аэропорта в больницу доставили пассажирку с подозрением на коронавирус
Andres Putting

Вернувшаяся в среду ночью из Гонконга женщина, которую в Таллиннском аэропорту встретила и отвезла в больницу скорая помощь, оказалась здорова — анализы на новый китайский коронавирус дали отрицательный результат. Однако медики считают, что опасность проникновения в Эстонию вируса возросла.

Скорую помощь женщина себе вызвала сама, так как подозревала, что за кашлем может стоять заражение коронавирусом. Приехавшая за женщиной бригада скорой помощи была снабжена личными средствами защиты, до получения результатов анализов авиапассажирка находилась в Ляэне-Таллиннской центральной больнице.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) оценивает риск проникновения вируса в страны Евросоюза по-прежнему между средним и высоким. Риск распространения заболевания оценивается как недостаточно высокий, чтобы применять какие-то специальные меры.

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По оценке эстонского Департамента здоровья, риск ввоза в страну вируса является средним. В конце января департамент считал риск невысоким, поэтому можно говорить, что уровень опасности вырос.

По мнению ECDC, высок риск заражения у тех жителей Евросоюза, которые живут и совершают сейчас поездку в Ухань. В других районах Китая риск заражения считается средним с явной тенденцией к увеличению.

Департамент здоровья советует избегать по возможности поездок в Китай и особенно в регион наибольшего распространения заболеваемости. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует накладывать ограничения на поездки или торговлю.

Вышеупомянутый анализ стал первым, сделанным в Эстонии на предмет вируса 2019-nCoV. Инфекционная лаборатория Департамента здоровья будет проводить новые исследования на коронавирус 2019-nCoV только при обоснованной необходимости или в случае, когда у работника здравоохранения возникло подозрение на данное инфекционное заболевание.

Проведение анализов на коронавирус финансируется из государственного бюджета.

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