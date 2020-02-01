Ночью благодарения и танца завершаются празднования в честь 100-летия ЭР

В субботу вечером, 1 февраля, празднование 100-летия Эстонской Республики завершится днем благодарения и танца в Эстонском национальном музее. В течение трех лет было проведено более 3000 мероприятий в стране и за рубежом, и люди сделали почти 1500 подарков Эстонии.
"100-летие Эстонской Республики вспоминают прежде всего за радость, которую она принесла Эстонии," сказал член руководящей группы ЭP100 Яанус Рохумаа. "Это был праздник эстонского народа для себя, так как десятки тысяч людей приняли участие в организации юбилейной вечеринки. Опросы показали, что большинство эстонцев дошли до партии."По словам Рохумаа, большое количество мероприятий и подарков, сделанных эстонским народом, также свидетельствуют об их участии в юбилейных торжествах.
Празднование 100-летия Эстонской Республики завершится сегодня вечером ночью благодарения в Эстонском национальном музее ”Мир впереди, Эстония!”, за которым последует большой танцевальный вечер ”Танцы Эстонии”, транслируемый в рамках Эстонского национального вещания (ETV, ETV2 и Vikeraadio). В двадцати общинах по всей Эстонии проводятся совместные танцевальные вечеринки.
"В первые минуты 2 февраля мы ждем всех на Ратушной площади Тарту где происходит мероприятия которая призвана вспомнить прошедшие ровно сто лет с момента подписания Тартуского мирного договора," сказал Яанус Рохумаа.
Финальную постановку ставит театр ”Черный ящик”. Мероприятия будут завершены в ночь на 2 февраля с 00:15-00:45 на Ратушной площади Тарту.
В целом, более 100 мероприятий отмечают 100-летие Тартуского мирного договора по всей Эстонии. 100-летие Тартуского мирного договора и 100-летие Эстонской Республики можно найти: www.EV100.ee и www.tartu.ee/et/tarturahu100.
Организацией мероприятий в честь 100 годовщины Тартуского мира занимаются организационная команда ЭР100, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Тартуская городская управа, Гимназия Яана Поска, Тартуский городской музей, Национальный архив, Силы обороны, Кайтселийт, Эстонский военный музей, Эстонское общество мужской песни, Eesti Pank, Eesti Post, Совет церквей Эстонии и Концертный дом ”Ванемуйне”.
100 день рождения Эстонской Республики празднуется с апреля 2017 года по февраль 2020, когда исполнится 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора между Эстонской Республикой и Советской Россией.
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