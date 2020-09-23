НКО Ласнаидея приглашает жителей Таллинна на приключенческое ориентирование по Ласнамяэ

Рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея: ”На протяжении лета группа молодых людей из Ласнамяэ под руководством молодежного работника из Ласнамяэского молодежного центра Виктора Панасенко изучала район, искала интересные места, придумывала загадки и испытания. Теперь они готовы представить игру широкой публике и ждут всех желающих на квест. Такая игра — чудесная возможность провести выходной день познавательно”.

Игроков ждут семь тайных мест Ласнамяэ, которые нужно будет найти, пользуясь подсказками. Всем участникам приготовлены небольшие подарки. Игра бесплатна и организаторы просят зарегистрироваться по ссылке.

”Urban Games — это способ проверить свои знания, смекалку, умение ориентироваться и работать в команде, а также собирать кубики Lego и строить бумажные самолетики (только, пожалуйста, никому про Lego и самолетики — это секрет!)” — продолжает Виктор Панасенко.

Организаторы рекомендуют одеваться по погоде, взять с собой зеленую проездную карту, смартфон с камерой и по, возможности, внешний аккумулятор.

Мероприятие проводит НКО Ласнаидея при поддержке Британского Совета.

Дополнительная информация на странице организации в Фейсбуке.